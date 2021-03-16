Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü
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Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü

16.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:33

Son dakika haberler: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye ulaşan sivil savunma ekipleri, 17 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu madendeki işçilerin cenazeleri çıkarıldı.

Belucistan Maden Ocaklarından Sorumlu Shafqat Fayyaz, patlama sonucu maden ocağının büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi.

-İHA-

Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü
Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü
Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü
Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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