Son dakika haberleri: Pakistan'da kar ve yağmurun yol açtığı kazalarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Pakistan'da kar ve yağmurun yol açtığı kazalarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Son dakika haberleri: Pakistan'da kar ve yağmurun yol açtığı kazalarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde etkili olan kar ve şiddetli yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı 46'ya yükseldi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde etkili olan kar ve şiddetli yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı 46'ya yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, 3-10 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, 100'ün üzerinde ev yıkıldı.

Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı da 46'ya yükseldi.

Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.???????

Hayber Pahtunhva'da 9 Ocak'ta 10, Belucistan'da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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