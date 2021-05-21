Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
Son dakika gündem haberine göre - Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü Pakistan'ın Çaman kentinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
- Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'ın Çaman kentinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
Pakistan'ın Çaman kentinde Filistinlilere destek için gerçekleştirilen gösteri sırasında patlama meydana geldi. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 sivil de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar