Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre - Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü Pakistan'ın Çaman kentinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

- Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Çaman kentinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

Pakistan'ın Çaman kentinde Filistinlilere destek için gerçekleştirilen gösteri sırasında patlama meydana geldi. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 sivil de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü
Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Pakistan'da Filistin'e destek gösterisinde patlama: 7 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:45:38. #1.15#

title