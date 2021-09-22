Son dakika haberleri: Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesi yakınlarında eğitim sırasında düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Peşaver şehrine 47 kilometre uzaklıkta rutin eğitim görevini icra eden uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü belirtildi.

Üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağın pilotunun öldüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.