Son dakika haberleri: Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pakistan'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesi yakınlarında eğitim sırasında düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesi yakınlarında eğitim sırasında düşen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Peşaver şehrine 47 kilometre uzaklıkta rutin eğitim görevini icra eden uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü belirtildi.

Üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağın pilotunun öldüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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