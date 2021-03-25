Son dakika haberleri: Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

25.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:18
Son dakika haberleri: Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Nilum Vadisi'ndeki Sargan köyünde çığ düştü.

Çığın altında kalan anne ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Son birkaç gündür bölgede yoğun yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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