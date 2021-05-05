Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 asker öldü
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Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 asker öldü

Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker ağır yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker ağır yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Bajaur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın devriyedeki askeri aracın geçişi sırasında patladığını belirtti.

Aracın içinde 4 asker bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda 2 askerin öldüğünü, 2 askerin ise ağır yaralandığını bildirdi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bununla birlikte Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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