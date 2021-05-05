Son dakika haberleri... Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 asker öldü

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker ağır yaralandı.