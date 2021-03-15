Son dakika haberleri: Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 1 güvenlik gücü öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 paramiliter asker öldü, 8'i sivil 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 paramiliter asker öldü, 8'i sivil 11 kişi yaralandı.
Yetkililer, Karaçi'nin Orangi Mahallesi'nde askeri bir aracın geçişi sırasında yol kenarında bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırıda bir paramiliter askerin hayatını kaybettiği, 8'i sivil 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı