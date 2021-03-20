Son dakika haberleri! Pakistan'da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü
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Son dakika haberleri! Pakistan'da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü

20.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:54
Son dakika haberleri! Pakistan'da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir gazeteci, saçlarını tıraş ettirdiği sırada başından vurularak öldürüldü.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir gazeteci, saçlarını tıraş ettirdiği sırada başından vurularak öldürüldü.

Yerel bir medya organında çalışan 31 yaşındaki Ajay Lalvani, Sukkur şehrinde bir berberde tıraş edildiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Komiser Aşık Mirani, saldırının ardından gazeteci Lalvani'nin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını açıkladı.

Gazetecinin mesleki görevi sebebiyle öldürülüp öldürülmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirten Mirani, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Asya Koordinatörü Steven Butler, yaptığı açıklamada, polisin gazeteci Lalvani'nin öldürülmesini zaman kaybetmeden soruşturması ve sorumluları yakalaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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