Son dakika haberleri | Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

24.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:34
Son dakika haberleri | Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2'si kadın 5 terörist ölü ele geçirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2'si kadın 5 terörist ölü ele geçirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'a bağlı Mir Ali ve Kaysur kasabalarında teröristlerin gizlendiğine dair ihbar alan güvenlik kuvvetlerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda 2'si kadın 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden 2'sinin sözde lider konumunda olduğu aktarıldı.

Teröristlerin Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup olduğu kaydedildi.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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