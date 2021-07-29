Son dakika haberleri... Pakistan Başbakanı Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını söyledi
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Son dakika haberleri... Pakistan Başbakanı Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını söyledi

Son dakika haberleri... Pakistan Başbakanı Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını belirtti.

Başbakan Han, başkent İslamabad'da Afganistanlı gazetecilere verdiği mülakatta, Taliban'ın Pakistan'da yaşayan ailelerine yönelik herhangi bir eylemde bulunmayı reddederek, hükümetinin Afgan Talibanı'na mensup kişilerin ailelerini hapse atamayacağını söyledi.

Han, Taliban'ın Afganistan'daki eylemlerinden sorumlu olmadıklarını ifade ederek, Pakistan'ın Taliban'ın sözcüsü olmadığını vurguladı.

Afganların önünde 2 seçenek bulunduğuna dikkati çeken Han, ilk seçeceğin askeri seçenek olduğunu ve 20 yıldır Afganistan'a barış getirmek için denenen bu girişimin başarısız olduğunu dile getirdi.

Han, diğer seçeceğin ise Taliban ve hükümet arasında kapsayıcı bir siyasi uzlaşı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Han, Afganistan ile ilgili Hindistan'ın da dahil olduğu üçlü bir diyaloğu reddederek, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir ile ilgili aldığı kararları iptal etmediği sürece bunun mümkün olmayacağını kaydetti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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