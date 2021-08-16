Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi

Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını bildirdi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkent İslamabad'da ilkokullar için "Yeni Milli Eğitim Müfredatı"nın tanıtımında yaptığı açıklamada, köleleştirilmiş zihinlerin büyük şeyler başaramayacağını belirterek, bu zincirlerden kurtulmanın önemli olduğunu vurguladı.

Han, Afganistan'da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetti.

Aralarında Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani'nin de bulunduğu Afgan politikacılardan oluşan heyet 3 günlük ziyaret kapsamında dün İslamabad'a gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'dan gelen heyet ile yaptığı görüşmede, Afganistan sorununun çözümü için kapsamlı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı çağrısında bulunmuştu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Deniz Akkaya Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Salih Uçan Mesut Özil Merve Çoban Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Pakistan Başbakanı Han, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:44:42. #1.15#

title