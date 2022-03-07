Son dakika haberleri! Pakistan Başbakanı Han, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda yaptığı görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Michel ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden askeri çatışmadan endişe duyduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini vurguladığını belirtti.

Han, Ukrayna-Rusya arasında acil ateşkese veya gerilimin düşürülmesine olan ihtiyaca işaret ederek, insani yardımın önemine dikkat çektiğini kaydetti.

Diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm çağrısını yinelediğini vurgulayan Han, Pakistan gibi ülkelerin bu çabada kolaylaştırıcı rol oynayabileceği konusunda AB Konseyi Başkanı Michel ile mutabık olduklarını bildirdi.