Son dakika haberleri! Pakistan Başbakanı Han, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Pakistan Başbakanı Han, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Pakistan Başbakanı Han, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda yaptığı görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Michel ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden askeri çatışmadan endişe duyduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini vurguladığını belirtti.

Han, Ukrayna-Rusya arasında acil ateşkese veya gerilimin düşürülmesine olan ihtiyaca işaret ederek, insani yardımın önemine dikkat çektiğini kaydetti.

Diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm çağrısını yinelediğini vurgulayan Han, Pakistan gibi ülkelerin bu çabada kolaylaştırıcı rol oynayabileceği konusunda AB Konseyi Başkanı Michel ile mutabık olduklarını bildirdi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

AB Konseyi, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title