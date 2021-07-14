Son dakika haberleri! Pakistan 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın patlama değil, trafik kazası olduğunu açıkladı
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Son dakika haberleri! Pakistan 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın patlama değil, trafik kazası olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri! Pakistan 12 kişinin hayatını kaybettiği olayın patlama değil, trafik kazası olduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde baraj inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün vadiye devrildiği; kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde baraj inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün vadiye devrildiği; kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan 12 işçinin hayatını kaybettiği olayın patlama değil, trafik kazası olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 9'u Çin uyruklu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya, gaz sızıntısı kaynaklı teknik arızanın sebep olduğu belirtildi.

Pakistan'ın, Çin'in İslamabad Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde olduğu vurgulanan açıklamada, hayatını kaybeden Çinli ve Pakistanlılar için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Gün içerisinde Pakistanlı yetkililer, söz konusu olayı "bombalı saldırı" olarak değerlendirerek buna tepki göstermişti.

Dasu Barajı, 65 milyar dolar değerindeki Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında inşa ediliyor.

Öte yandan 21 Nisan'da Ketta şehrinde bir otele düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu otelde Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong da kalıyordu ancak Büyükelçi Nong, bu sırada otel dışında olması sebebiyle saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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