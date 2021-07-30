Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor"
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Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi. (2)

Son dakika haberleri... Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor'
Son dakika haberleri... Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor'
Son dakika haberleri... Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor'
Son dakika haberleri... Pakdemirli: 'Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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