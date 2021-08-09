Son dakika haberleri! Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor"
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu. (1)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç