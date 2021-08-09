Son dakika haberleri! Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor"
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Son dakika haberleri! Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit görkem Hasdemir Beldibi Yangın ekip binasında açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor."

Son dakika haberleri! Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor'
Son dakika haberleri! Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor'
Son dakika haberleri! Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor'
Son dakika haberleri! Pakdemirli: 'Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.'
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz."
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak."
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
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