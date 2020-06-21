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Son dakika haberleri | Pakdemirli: "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Pakdemirli'nin Çerkeş ilçesine gelişi Pakdemirli'nin yapımı süren hayvan pazarını gezmesi Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Hayvan Pazarından görüntü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor.

21.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:08

Bakan Pakdemirli'nin Çerkeş ilçesine gelişi

Pakdemirli'nin yapımı süren hayvan pazarını gezmesi

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Hayvan Pazarından görüntü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın."

Son dakika haberleri | Pakdemirli: '(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır...

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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