Son dakika haberleri: Pakdemirli: "Kozan'daki orman yangını tamamen kontrol altında"
Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
25.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:41
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. (1)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.
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Kaynak: AA