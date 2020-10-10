Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını...
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Son dakika haberleri... Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını...

10.10.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:16
Son dakika haberleri... Pakdemirli:

Son dakika haber: Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

Pakdemirli: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 19:16:34. #1.15#
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