Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında "17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri"ne yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu desteklere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemleri'ne yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Destek bizden, üretmek sizden." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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