Son dakika haberleri! Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.
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Son dakika haberleri! Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.

Bir son dakika haberine göre Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.

Son dakika haberleri! Pakdemirli:
25.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:50

Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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