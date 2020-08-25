Son dakika haberleri! Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.
Bir son dakika haberine göre Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.
25.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:50
Pakdemirli: "(Adana'daki orman yangını) Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor."
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Kaynak: AA