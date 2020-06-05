Son dakika haberleri: Öztrak: "Bizi sokağa çekmeyi başaramayacaksınız"
Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.
05.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3)
Kaynak: AA