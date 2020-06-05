Son dakika haberleri: Öztrak: "Bizi sokağa çekmeyi başaramayacaksınız" Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. (3) Kaynak: AA