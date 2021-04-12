Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
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Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada

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Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı" denildi. 

Görüntülerde, askeri uçağa binen Özel Kuvvetler'in, gece saatlerinde atlayış anları yer aldı.

Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Son dakika haberleri | Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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