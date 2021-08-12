Son dakika haberleri! Özel harekat ve atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı
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Son dakika haberleri! Özel harekat ve atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Son dakika haberleri! Özel harekat ve atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İstannbul Eyüpsultan'da orman yangınlarını önlemek amacıyla atlı polisler, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin katıldığı denetimler yapıldı.

İstannbul Eyüpsultan'da orman yangınlarını önlemek amacıyla atlı polisler, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin katıldığı denetimler yapıldı. Gün boyu süren denetimlerde aşırı sıcaklardan dolayı çevik kuvvete bağlı TOMA araçları ile soğutmalar yapıldı.

Orman yangınlarına yönelik özel harekat polisleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri ve KEM tarafından Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yapıldı. Ormanların içerisine giren ekipler, asayiş köpeklerinin de desteğiyle çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. Yapılan denetime katılan Çevik Kuvvet Polislerine ait TOMA araçları aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlarda bulunan kuru otluk alanlara su atarak soğutma çalışmaları yaptı. Ekiplerin denetiminin gün boyu süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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