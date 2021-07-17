Son dakika haberleri: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi
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Son dakika haberleri: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli gencin asker olma hayalini Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yaşayan Kayapınar ailesi, 20 günlüğüne geldikleri İnönü ilçesinde 18 yaşındaki özel gereksinimli oğulları Eren Muzaffer Kayapınar ile Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Görevli askerlerin yakından ilgilendiği Eren Muzaffer Kayapınar ailesinin temin ettiği jandarma kıyafeti ile fotoğraf çektirdi. Kısa süreli olsa da güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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