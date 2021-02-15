Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
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Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi

15.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:24
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi

Son dakika haberi: NEVŞEHİR'in Göreme Beldesi'nde özel gereksinimli çocuklara yetenek ve becerilerine göre eğitim verilen Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ne (KAYDER) bağlı Little Prince Academy'nin (Küçük Prens Akademisi) elektriği 10 gün önce kesildi.

NEVŞEHİR'in Göreme Beldesi'nde özel gereksinimli çocuklara yetenek ve becerilerine göre eğitim verilen Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ne (KAYDER) bağlı Little Prince Academy'nin (Küçük Prens Akademisi) elektriği 10 gün önce kesildi. KAYDER Başkanı Hasan Kalcı, "Sayın yetkililerden elektriğimizin yeniden açılmasını istiyor ve bekliyoruz" dedi.

Göreme Beldesi Görkündere Vadisi girişinde KAYDER tarafından 2016 yılında kurulan okulda 14 farklı atölyede, özel gereksinimli çocuklara uzmanlar ve gönüllüler aracılığıyla eğitim veriliyor. 17 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan okulun elektriği, 10 gün önce kaçak olduğu gerekçesiyle kesildi. Okulda jeneratör desteğiyle çocuklara eğitimleri güçlükle verilmeye devam ediliyor. 

KAYDER Başkanı Hasan Kalcı, 2016 yılında belediyeye ruhsat için müracaat ettiklerini; ancak belediyenin evrakları elinde tutup, Kapadokya Alan Başkanlığı'na göndermediğini ileri sürdü. Bu yüzden okulun elektriğinin kesildiğini belirten Kalcı, "2016 yılından bu yana bu proje kapsamında 7 bin 500 çocuğa dokunduk. Verdiğimiz eğitimlerle annelerine, çocuklarının neler yapabileceğini göstermeye çalıştık ki zaten amacımız da budur. Anneler çocuklarının meziyetlerine inanırlarsa ülkemizdeki bu çocukların çok iyi noktaya geleceğini ve hayata tutunacaklarına inanıyoruz. Sayın yetkililerden bir süre önce kesilen elektriğimizin yeniden açılmasını istiyor ve bekliyoruz" diye konuştu.Akademi sorumlu eğitimcisi Esma Nur ise, özel gereksinimli çocuklara eğitimler verdiklerini kaydederek, "Sadece Nevşehir değil, diğer şehirler ve hatta yurt dışındaki özel gereksinimli çocuklara ulaşıp, onların bu atölyelerden yararlanarak kendi yetenek ve becerilerini keşfetmeleri için çalışıyoruz. Özgürlükçü yaklaşım ve mekansal çözüm temelli bir misyon üstleniyoruz. Buradan yararlanmak isteyen çocuk, kendi çalışma atölyesini kendi seçiyor ve uzmanlar ve gönüllüler yardımıyla etkinlikler ve çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Biz gönüllü bir kurumuz, kar amacı gütmüyoruz. Bu nedenle uzmanların yanı sıra  yurt içinden ve yurt dışından gelen gönüllüler aracılığıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

 


Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi
Son dakika haberleri! Özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okulun elektriği kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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