Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini iddia ederek,, başka bir bebeği 'Bu bebek benim' diyerek almaya kalkışan Cezayirli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini iddia ederek,, başka bir bebeği 'Bu bebek benim' diyerek almaya kalkışan Cezayirli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu S.K., hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini 'Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı. Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.'yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğin de çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı
Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı
Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı
Son dakika haberleri: (Özel) 'Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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