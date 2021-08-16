Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi
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Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi

Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı, 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı, 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos'ta Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, dün Hanabad Havaalanı'na iniş yapmak için izin isteyen 314 Afgan askerinin bulunduğu 3 Embraer tipi Afgan uçağının Tirmiz Havaalanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Yönlendirilen söz konusu Afgan uçaklarını takip etmek için havalanan Özbek Mig-29 uçağının ise bu uçaklardan biriyle havada çarpışarak Surhanderya bölgesine düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotların paraşütle atladığı kaydedildi.

Açıklamada, böylece son 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu söz konusu tüm uçak ve helikopterlerin zorunlu olarak Tirmiz Havalanı'na indirildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı.

Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırı yakınındaki Surhanderya bölgesinde dün gece Afganistan silahlı kuvvetlerine ait askeri uçağın ülke hava sahasını ihlalinin önlediğini, düşürülen uçağın iki pilotunun yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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Son dakika haberleri | Özbekistan 2 günde Afganistan'a ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi - Haberler
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