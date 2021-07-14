Son dakika haberleri: Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1...

Son dakika haberine göre Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.