Son dakika haberleri: Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1...
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Son dakika haberleri: Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1...

Son dakika haberleri: Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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