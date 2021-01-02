Son dakika haberleri... Oyun oynarken fenalaşan Ömer Kerim'in ölüm nedeni araştırılıyor
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Son dakika haberleri... Oyun oynarken fenalaşan Ömer Kerim'in ölüm nedeni araştırılıyor

02.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:47
Son dakika haberleri... Oyun oynarken fenalaşan Ömer Kerim'in ölüm nedeni araştırılıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAMSUN'a kardeşleriyle oyun oynarken aniden yere yığılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Kerim Koran'ın (7), kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

SAMSUN'a kardeşleriyle oyun oynarken aniden yere yığılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ömer Kerim Koran'ın (7), kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu öldüğü değerlendiriliyor. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

?Olay, dün saat 14.00 sıralarında Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan yılbaşı için Samsun'a gelen Doktor Serhan Koran ve Diş Hekimi Yasemin Koran'ın 3 çocuğundan en büyüğü Ömer Kerim kardeşleriyle birlikte oyun oynarken bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Babası Serhan Koran'ın ilk müdahalesini yaptığı Ömer Kerim, kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ömer Kerim Koran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Olayın ardından Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor. Ömer Kerim Koran'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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