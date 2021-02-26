Son dakika haberi! "Oya Annenin" emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Son dakika haberi! "Oya Annenin" emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:14

Son dakika haberi... Ömrünü İstanbul'daki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde gönüllü olarak bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan merhum Oya Kayacık'ın emaneti çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü hazırladıkları video mesajla kutladı.

Ömrünü İstanbul'daki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'nde gönüllü olarak bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan merhum Oya Kayacık'ın emaneti çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü hazırladıkları video mesajla kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, videoyu, "Oya Annemizin emaneti Kasımpaşa'daki yavrularımızdan Cumhurbaşkanımıza mesaj var." ifadeleriyle paylaştı.

Çocuklar videoda hep birlikte, "Dur, dinle kim geliyor, Kasımpaşa hey. Kasımpaşa geliyor kükreyerek. Yeri göğü inleterek. Şampiyon şampiyon Kasımpaşa hey. İyi ki doğdun Cumhurbaşkanımız." diyor.

Son dakika haberi! 'Oya Annenin' emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Son dakika haberi! 'Oya Annenin' emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Son dakika haberi! 'Oya Annenin' emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Son dakika haberi! 'Oya Annenin' emaneti çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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