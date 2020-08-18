Son dakika haberleri | Oxford'un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak
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Son dakika haberleri | Oxford'un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak

Son dakika haberleri: İlaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 2'nci ve 3'üncü faz klinik denemelerinin Hindistan'da yapılacağı duyuruldu.

Son dakika haberleri | Oxford'un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak
18.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:52

İlaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 2'nci ve 3'üncü faz klinik denemelerinin Hindistan'da yapılacağı duyuruldu.

Hindistan Serum Enstitüsü, İngiltere'de bulunan İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2'nci ve 3'üncü faz kilinik denemelerinin Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşeceğini duyurdu.Mumbai'de yer alan iki hastanede uygulanacak olan aşının 2'nci faz klinik denemelerinin, yaşları 20-50 arasındaki gönüllü 320 kişi üzerinde deneneceği belirtildi. Denemelere Ağustos ayının sonunda başlanacak.


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Kaynak: DHA

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