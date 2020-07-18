Son dakika haberleri: Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni
Son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
18.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:34
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden yararlanılarak uzun pozlama tekniğiyle çekilen yıldızlar, kutup yıldızı çevresinde oluşturduğu dairesel hareketlerde görsel bir şöleni yansıttı.
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Kaynak: AA