Son dakika haberleri | Oturduğu evi diş muayenehanesine çeviren yabancı uyruklu kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Konya'da yaşadığı evde kaçak diş tedavisi yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da yaşadığı evde kaçak diş tedavisi yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde yasal olmayan yollarla diş tedavisi yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Adreste, Suriye uyruklu olduğu tespit edilen Melik El Haccar'ın (29), ikameti muayenehaneye çevirdiği, diş hekimi tarafından verilmesi gereken diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi sağlık hizmetlerini kaçak olarak verdiği tespit edildi.

Daha önce aynı suçtan aranması olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak muayenehanede bulunan 19 kalem malzeme de adli emanete gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat