Son dakika haberleri... Otoyoldaki kovalamacada kaza yapan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Otoyoldaki kovalamacada kaza yapan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde kovalamaca sırasında kaza yapan 2 otomobilden birinde 31 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Otoyoldaki kovalamacada kaza yapan araçta 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
14.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:34

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kovalamaca sırasında kaza yapan 2 otomobilden birinde 31 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya 2 araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınan otomobillerdeki kişiler ile polis arasında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kesiminde kovalamaca yaşandı.

Gişelerde durmayıp yollarına devam eden zanlılar, otomobillerle bariyerleri devirip kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından ters şeride girerek kaçışlarını sürdüren 4 kişinin bulunduğu otomobillerden biri Karsak Gişeleri'ne, uyuşturucu bulunan diğer araç ise Boyalıca mevkisinde mezarlık duvarına çarptı.

Kazanın ardından şüphelilerden Y.G, S.G. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Araçlarda yapılan aramalarda, otomobillerden birinde paketlenmiş halde 31 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bunun, Bursa'da son yıllarda bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktarda sentetik uyuşturucu olduğu bildirildi.

Kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

Uyuşturucu yüklü otomobildeki zanlıların polislerle yaşadığı kovalamaca otoyolun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçtakilerin "dur" ihtarına uymayarak bariyerlere çarpıp kaçmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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