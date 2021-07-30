Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ülkenin dört bir tarafında yangınla mücadele edilirken, tüm uyarılara rağmen, hala bazı vatandaşların tedbirsizlikleri nedeniyle yeni yangınlar meydana geliyor.

TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde, bariyer kenarındaki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Büyükşehir itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yoldan geçen araçtan atılan yanıcı bir maddenin neden olduğu üzerinde durulan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri | Otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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