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Son dakika haberleri: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostop çekip bindiği kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

KOZAN, ADANA (İHA) - Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostop çekip bindiği kamyonetin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan'dan Kadirli yönüne gitmekte olan Harun Coşkun yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İlyas Aydın'ın kullandığı 01 R 5185 plakalı kamyonet ile Pekmezci kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonete otostop çekip bindiği öğrenilen Salih Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salih Özcan'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Otostop çekip bindiği araç kaza yaptı hayatını kaybetti

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