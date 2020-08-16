Son dakika haberleri | Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı - Son dakika gündem haberi: Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2)OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Ereğli ilçesinde otoparkta oturan Suat Yalçın'ı silahla ateş ederek yaralayan R.D., polis tarafından yakalandı.

Otoparkta vuruldu, yerdeyken yakınlarını aradı (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otoparkta oturan Suat Yalçın'ı silahla ateş ederek yaralayan R.D., polis tarafından yakalandı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek otoparka gelen R.D.'nin belinden çıkardığı tabancayla, arkadaşıyla oturan Suat Yalçın'a ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA