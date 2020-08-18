Son dakika haberleri! Otopark çetesine operasyon
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Son dakika haberleri! Otopark çetesine operasyon

Son dakika 3. sayfa haberi: - Otopark çetesine operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de belediyeye ait otoparklara el koymaya çalışan şebekeye operasyon düzenlendi.

18.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:47

- Otopark çetesine operasyon

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de belediyeye ait otoparklara el koymaya çalışan şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şişli Belediyesi bünyesindeki otoparklara yönelik gerçekleşen "yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi" suçlarıyla inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrasında 11 şüpheli hakkına gözaltı kararı alındı.

Bu sabah İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Son dakika haberleri! Otopark çetesine operasyon

Kaynak: İHA

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