Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, refüj düzenlemesi için bölgede bulunan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Tuba Daloğlu (35), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, refüj düzenlemesi için bölgede bulunan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Tuba Daloğlu (35), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Mart'ta Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, refüj düzenlemesi için yola park edilen, belediyeye ait kamyonete, Tuba Daloğlu'nun kullandığı 27 EL 546 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü kamyonetin altına giren otomobildeki Daloğlu ve 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Tuba Daloğlu, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede, bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Tuba Daloğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 


Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Otomobille kamyonete çarptığı kazada yaralanan Tuba kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:02:59. #1.16#
title