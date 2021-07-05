Son dakika haberleri... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika haberleri... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Güney ilçesinde gece farı yanmayan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde gece farı yanmayan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Güney-Ulubey kavşağında meydana geldi. Halil Akgün (42) yönetimindeki 20 TE 233 plakalı otomobille kavşakta dönüş için manevra yapmak isterken, Ulubey ilçesi yönünden gelen Kıvanç Alapan'ın (24) kullandığı farı yanmayan plakasız motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasksız motosiklet sürücüsü Alapan ile arkasındaki Yasin Yakapınarlı (23) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Alapan ile arkasındaki Yakapınarlı ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık, durumunu ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Kamera kaydında, otomobilin kontrolsüz kavşağa girip, motosiklet ile çarpışması ve motosiklet de bulunan 2 kişinin yere savrulması yer alıyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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