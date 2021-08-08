Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
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Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Özölmez (18) hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı.

EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Özölmez (18) hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesinde Kızılmescit Sokak ile Polisoğlu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 22 LV 614 plakalı R.T. yönetimindeki otomobil ile 22 ABB 900 plakalı Emir Özölmez'in (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Emir Özölmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, arkasındaki A.E.'nin ise tedavisi sürüyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Emir Özölmez'in motosikletinin otomobille çarpışması, savrularak yol kenarında park halindeki kamyonetin altına girmesi yer alıyor. Kazadan yar almadan kurtulan otomobil sürücüsü ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ EMİR ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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