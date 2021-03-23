Son dakika gündem: ADANA Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dedi
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Son dakika gündem: ADANA Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dedi

23.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:05

Son dakika haberine göre Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dediADANA'da, otomobiliyle seyir halindeyken trafik uygulaması yapan polis helikopterini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye 315 TL ceza kesildi.

Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dedi

ADANA'da, otomobiliyle seyir halindeyken trafik uygulaması yapan polis helikopterini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye 315 TL ceza kesildi. Ceza yazılırken cep telefonunu çıkartıp görüntüyü gösteren sürücü, Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru hava destekli trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması yaptı. Yolda otomobiliyle ilerleyen, isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen sürücü, hareket halindeyken cep telefonu ile uygulamada görevli helikopteri görüntüledi. Bu sırada helikopterdeki polis, sürücünün kural ihlali yaptığını uygulama noktasındaki ekibe bildirdi.

'MERAK EDİP ÇEKTİM'

Plakası bildirilen otomobil, uygulama noktasına girdiği anda durdurularak, sürücüsüne hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 TL ceza kesildi. Ceza yazılan sürücü, helikopteri merak edip çektiğini, telefonla görüşme yapmadığını söyledi. Uygulamada görevli polis ise helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini belirtti.

'HELİKOPTERİ ÇEKMENİN CEZASI 315 LİRA'

Sürücü, polisle görüşmesinin ardından cep telefonunu çıkararak çektiği videoda, Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin dedi.

Sürücünün sosyal medya hesabından, Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş, ceza yedim yazdığı da görüldü.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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Ceza yiyen adamın konuşması

Haber-KameraADANA,(DHA)

Son dakika gündem: ADANA Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dedi
Son dakika gündem: ADANA Otomobiliyle seyir halindeyken polis helikopterini görüntüleyip ceza yedi; 'Ben denedim siz denemeyin' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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