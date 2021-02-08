Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

08.02.2021 05:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 05:23

Son dakika haber... İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 7020 Sokak'ta 35 KD 5825 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Samet A. yol kenarındaki polis aracına çarptı.

Kazanın ardından otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı.

Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durdurulan araçtaki sürücü ve Uğurcan A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücü Samet A'nın 1,91 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, Samet A'ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haberleri | Otomobiliyle polis aracına çarparak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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