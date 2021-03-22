Son dakika haberleri: Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
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Son dakika haberleri: Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

22.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:30
Son dakika haberleri: Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

ANTALYA'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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