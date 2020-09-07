Son dakika haberleri: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

07.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:32

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

Müteahhit Yahya Alemdar (42), Ahmetler Köyü Hayribey Mahallesi'ndeki şantiyesinden otomobiliyle çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alemdar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberleri: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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