KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ - Haberler

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KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Şahbaz (70), Alperen E.'nin (19) kullandığı otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Şahbaz (70), Alperen E.'nin (19) kullandığı otomobille çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şahbaz'ın, aracın üzerinden yaklaşık 50 metre sonra yola savrulduğu belirtildi.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evden çıkan, 3 çocuk babası Zeki Şahbaz, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Alperen E. yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı. Otomobil üzerinde 50 metre sürüklenen Şahbaz, daha sonra yola düştü. Çarpmanın etkisiyle Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

KENDİSİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN YOLA SAVRULDUĞU KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Sarıçam, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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