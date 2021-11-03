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Son dakika haberleri... Otomobilin üniversite öğrencisine çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Otomobilin üniversite öğrencisine çarptığı kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bir üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bir üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin çarpmasıyla genç metrelerce ileri savrulurken, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan A.A.'ya (20), Ö.İ.Y.'nin sürücüsü olduğu 61 DD 093 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulan A.A., yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. A.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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