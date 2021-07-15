Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
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Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında iki kişi yaralandı.

Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre; 67 TL 752 plakalı otomobil, önünde seyreden halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracına çarptı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden pat pat takla attı. Kazada pat patta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı köyde bulunan tavuk çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyir halinde olan pat patın arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu devrildiği görülüyor.

Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında
Otomobilin pat pata çarpma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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