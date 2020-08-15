Son dakika haberleri! Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
15.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:27
Van'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren sürücü kursuna ait otomobilin motor kısmına yılan girdiğini gören sürücü, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Otomobil, daha sonra Tuşba Grup Amirliği garajına getirilerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılan bulunduğu yerden çıkarılıp doğaya bırakıldı. - VAN
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Kaynak: İHA