Son dakika haberleri... Otomobilin motoruna giren tilki kurtarıldı

BARTIN'ın Kozcağız Beldesinde seyir halindeki otomobilin çarpmamak için durduğu sırada motor kısmına giren tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dün gece, Kozcağız yolu üzerinde bir otomobilin önüne tilki çıktı. Otomobil sürücüsü tilkiye çarpmamak için durduğu sırada tilki, aracın motor kısmına girdi. Tilkinin araca girdiğini fark etmeyen sürücü, Kozcağız Beldesi'ne geldiğinde motordan sesler gelmesi üzerine aracını park etti. Sürücünün haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, hayvan yakalama aparatı ile tilkiyi aracın motor kısmından çıkardı. Bulunduğu yerden çıkartılan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı